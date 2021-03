Penestin Salle des Fêtes Loire-Atlantique, Penestin Fête du printemps Salle des Fêtes Penestin Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Fête du printemps Salle des Fêtes, 25 avril 2021-25 avril 2021, Penestin. Fête du printemps

Salle des Fêtes, le dimanche 25 avril à 10:00

Au programme de cette journée : nature, bonne humeur et gourmandise ! En intérieur :

– Exposition de sculptures en sucre, avec la participation de Gildas DARCILLON

– Exposition « Passion pâtisserie »

– Compositions florales

– Jardin de lecture animé par la Médiathèque. En extérieur :

– Structure gonflable

– Maquillage pour enfants

– Jeux en bois

– Stand d’informations concernant les nuisibles

– Bourse aux plantes

– Petite ferme, avec possibilité de faire une promenade en calèche pour les enfants

– Atelier de sensibilisation du public à la fauconnerie

– Atelier de tressage de jonc

– Dégustation de fleurs comestibles

– Marché de créateurs

– Spectacles en déambulation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-04-25T10:00:00 2021-04-25T20:00:00

