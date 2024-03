FÊTE DU PRINTEMPS Saint-Vincent-d’Olargues, dimanche 31 mars 2024.

FÊTE DU PRINTEMPS Saint-Vincent-d’Olargues Hérault

Un dimanche de pâques plein de renouveau pour le jardin, ça vous tente ?

Bourse aux Graines, repas partagé, Conférence, Projection , Bar à Soupe … Un beau programme pour une belle journée

– À partir de 9h, venez avec les graines , boutures et petits plants que vous souhaitez donner, et repartez avec d’autres semences et variétés !

– Vers midi partageons notre repas ! Chacun apporte un plat et une boisson. Nous dégusterons tous ensemble nos créations et partagerons nos secrets de jardiniers ;-)

– Toute la journée À la découverte de nos forêts exposition du Parc Naturel Régional du Haut Languedoc

– 14h30 conférence végétale (programmation en cours)

– 18h30 séance ciné avec le film Les Météorites de Romain Laguna

– 20h Bar à soupes & tartines .

