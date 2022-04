Fête du Printemps Saint-Paul-lès-Dax Saint-Paul-lès-Dax Catégories d’évènement: Landes

Saint-Paul-lès-Dax

Fête du Printemps Saint-Paul-lès-Dax, 23 avril 2022, Saint-Paul-lès-Dax.

2022-04-23 19:30:00 – 2022-04-23 Salle F. Arnaudin Rue Abbé Bordes

Saint-Paul-lès-Dax Landes 14 EUR Soirée festive. Repas (Paella Royale mixte,, fromage, dessert et café). Soirée dansante avec l'orchestre Arpège à 21h30. Bar à bière.

