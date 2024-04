Fête du Printemps Saint-Gein, samedi 20 avril 2024.

Fête du Printemps Saint-Gein Landes

Tout comme les fleurs, les animations bourgeonnent dès le Printemps à St Gein !

Au programme randonnée à 9h, concours de pétanque à 14h, jeux pour les Pitchouns à partir de 17h et repas Carcasses à volonté dès 20h.

Pensez à réserver pour les jeux des Pitchouns et, avant le 13 Avril, pour le repas

Tout comme les fleurs, les animations bourgeonnent dès le Printemps à St Gein !

Au programme randonnée à 9h, concours de pétanque à 14h, jeux pour les Pitchouns à partir de 17h et repas Carcasses à volonté dès 20h.

Pensez à réserver pour les jeux des Pitchouns et, avant le 13 Avril, pour le repas. 12 12 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 09:00:00

fin : 2024-04-20

Saint-Gein 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine

L’événement Fête du Printemps Saint-Gein a été mis à jour le 2024-04-03 par OT Landes d’Armagnac