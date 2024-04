Fête du printemps Saint-Félix-de-Reillac-et-Mortemart, dimanche 14 avril 2024.

Fête du printemps Saint-Félix-de-Reillac-et-Mortemart Dordogne

Journée festive avec dès 9h une randonnée pédestre de 8km, à 11h, une chasse aux œufs déguisées pour les enfants puis un repas avec taboulé, coleslaw, grillades, dessert et café à réserver avant le 10 avril. Tout au long de la journée, divers exposants seront présents créateurs et producteurs locaux, puces de couturières et autres… 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 09:00:00

fin : 2024-04-14 18:00:00

Le bourg

Saint-Félix-de-Reillac-et-Mortemart 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Fête du printemps Saint-Félix-de-Reillac-et-Mortemart a été mis à jour le 2024-03-27 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère