Fête du printemps Saint-Capraise-de-Lalinde, samedi 6 avril 2024.

Venez fêter le printemps autour d’un bon repas !

Menu

Apéritif (soupe de champagne et toasts)

Entrée exotique tomate, mangue, avocat, saumon et œuf mayo

Trou périgourdin

Noix de veau sauce d’asperges, pommes sarladaises

Salade, fromages

Tarte aux fruits

Café

Vin rouge et rosé du pays

Inscription avant le 3 avril. 22 22 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 12:00:00

fin : 2024-04-06

Salle du foyer rural

Saint-Capraise-de-Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

