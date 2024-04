FÊTE DU PRINTEMPS Saint-André-de-Sangonis, samedi 20 avril 2024.

FÊTE DU PRINTEMPS Saint-André-de-Sangonis Hérault

Dans le parc de l’IME l’Ensoleïllade route de Montpellier à Saint-André Stands variés et ateliers pour célébrer le printemps et prendre soin de la nature à l’initiative du Conseil des Jeunes Citoyens de Saint-André.

Au programme

-Échange de graines et de plantes

– Stand de sensibilisation au moustique-tigre, à la réduction des déchets avec un loto des matières , animations sur la faune et flore de la région, atelier de Land Art, atelier pâtisserie

– Jeux de plein air, château gonflable…

– Buvette et vente de gâteaux .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20

fin : 2024-04-20

Saint-André-de-Sangonis 34725 Hérault Occitanie

