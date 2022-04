FÊTE DU PRINTEMPS Provenchères-et-Colroy Provenchères-et-Colroy Catégories d’évènement: Provenchères-et-Colroy

Vosges

FÊTE DU PRINTEMPS Provenchères-et-Colroy, 15 mai 2022, Provenchères-et-Colroy. FÊTE DU PRINTEMPS Provenchères-et-Colroy

2022-05-15 08:00:00 08:00:00 – 2022-05-15 18:00:00 18:00:00

Provenchères-et-Colroy Vosges Provenchères-et-Colroy Vide-greniers sur la place des Tissages ; tarif exposant : 10 € les 5 mètres linéaires + 1,50 € par mètre supplémentaire.

Démonstrations du Club canin déodatien et sa section d’attelage.

Expositions et forains.

Restauration avec le food-truck d’Alex (réservation conseillée).

Infos et réservations au 06 07 62 11 75 ou 06 85 10 97 22. +33 6 07 62 11 75 Provenchères-et-Colroy

dernière mise à jour : 2022-04-12 par

