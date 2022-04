Fête du Printemps Pont-sur-Yonne Pont-sur-Yonne Catégories d’évènement: Pont-sur-Yonne

Yonne

Fête du Printemps Pont-sur-Yonne, 8 avril 2022, Pont-sur-Yonne. Fête du Printemps Pont-sur-Yonne

2022-04-08 – 2022-04-17

Pont-sur-Yonne Yonne EUR C’est la 2ème édition de la Fête du Printemps chez les commerçants de Pont-sur-Yonne !

Du 8 au 17 avril, tombola auprès des commerçants participants avec de nombreux lots et bons d’achats à gagner ! C’est la 2ème édition de la Fête du Printemps chez les commerçants de Pont-sur-Yonne !

Du 8 au 17 avril, tombola auprès des commerçants participants avec de nombreux lots et bons d’achats à gagner ! Pont-sur-Yonne

dernière mise à jour : 2022-04-01 par

Détails Catégories d’évènement: Pont-sur-Yonne, Yonne Autres Lieu Pont-sur-Yonne Adresse Ville Pont-sur-Yonne lieuville Pont-sur-Yonne Departement Yonne

Pont-sur-Yonne Pont-sur-Yonne Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pont-sur-yonne/

Fête du Printemps Pont-sur-Yonne 2022-04-08 was last modified: by Fête du Printemps Pont-sur-Yonne Pont-sur-Yonne 8 avril 2022 Pont-sur-Yonne Yonne

Pont-sur-Yonne Yonne