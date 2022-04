Fête du Printemps Plougasnou, 7 mai 2022, Plougasnou.

Fête du Printemps Maison de la Mer 1 Rue de l’Abbesse Plougasnou

2022-05-07 10:30:00 – 2022-05-07 16:30:00 Maison de la Mer 1 Rue de l’Abbesse

Plougasnou Finistère

Autour d’un café-troc sur le thème du végétal (plants, graines, outils de jardin, livres, conserves… ), PED vous concocte une petite fête avec de la musique (Irlandaise, accordéon et guitare), une restauration sur place le midi (gourmande, originale et pas chère, réalisée par une cuisto passionnée) à partir de bons produits locaux, des artistes à votre rencontre avec un spectacle de Clown et une balade sonore participative. Et d’autres surprise !

Tout ça dans un contexte idyllique, à la maison de la mer du Diben et dans la joie de se rencontrer et juste de se détendre !

Animation proposée par l’association Projets, Échanges & Développement.

Renseignements et inscription obligatoire : animations@projets-echanges-developpement.net ou

contact@projets-echanges-developpement.net

Entrée libre.

animation@projets-echanges-developpement.net +33 6 51 11 94 20 http://projets-echanges-developpement.net/site/qui-sommes-nous/contacts/

dernière mise à jour : 2022-04-08 par