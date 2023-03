Fête du printemps, 1 mai 2023, Payroux Payroux.

Fête du printemps

Payroux Vienne

2023-05-01 – 2023-05-01

Payroux

Vienne

Payroux

L’APE Les Châtaigniers organise en partenariat avec Les Givrés de Noël sa fête de printemps avec plusieurs animations tout au long de la journée

– Marché

– Stand APE (tombola, jeux pour enfants, confiseries, ventes de produits réalisés par l’APE, …)

– Marché de producteurs et artisanat

– Vide grenier

– Course de caisses à savon

– Restauration et buvette sur place

Inscription et renseignements auprès des différentes personnes (coordonnées sur l’affiche)

L’APE Les Châtaigniers organise en partenariat avec Les Givrés de Noël sa fête de printemps avec plusieurs animations tout au long de la journée

– Marché

– Stand APE (tombola, jeux pour enfants, confiseries, ventes de produits réalisés par l’APE, …)

– Marché de producteurs et artisanat

– Vide grenier

– Course de caisses à savon

– Restauration et buvette sur place

Inscription et renseignements auprès des différentes personnes (coordonnées sur l’affiche)

APE Les Chataigniers

Payroux

dernière mise à jour : 2023-03-04 par