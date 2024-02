Fête du Printemps Osterputz Neugartheim-Ittlenheim, samedi 23 mars 2024.

C’est la journée du Printemps dans la cour de l’école à Neugartheim Ittlenheim !

Soyons éco, réparons au lieu de jeter et recyclons. Différentes enseignes seront présentes pour faire réparer vos vélos, jouets, électroménagers et recycler tout ce que vous n’utilisez plus. 0 EUR.

Début : 2024-03-23 11:00:00

fin : 2024-03-23 17:00:00

Place de la Mairie

Neugartheim-Ittlenheim 67370 Bas-Rhin Grand Est info@neugartheim-ittlenheim.fr

