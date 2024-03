Fête du Printemps Obermodern-Zutzendorf, dimanche 17 mars 2024.

l’A.D.P Wiosna présente sa 4ème édition de « Wiosna fête le printemps » le dimanche 17 mars 2024 à Zutzendorf (village remarquable connu pour ses maisons Schini dans le comté de Hanau).

Cet évènement sera l’occasion de découvrir notre village ainsi que le savoir-faire, les œuvres et créations des artistes et artisans locaux: potiers, sculpteur sur bois, bijoutiers, vannier, savonnier, illustrateurs, concepteurs et créateurs pour la nature et l’environnement, chocolatier, torréfacteur, brasseur, maraîcher, horticulteur… mais aussi, de l’artisanat populaires de Pologne dont les célèbres œufs de Pâques peints polonais (Pisanki).

Spectacles de danses, concerts, conférences, expositions thématiques d’Arts et Traditions Populaires et elle s’efforce à faire découvrir des savoir-faire, des métiers, des artisans, des créateurs, des artistes … et à cette occasion

Des animations pour les enfants et adultes jalonneront cette journée.

Nouveauté cette année nous ouvrons nos portes au Grand-Est et nous accueillons des artistes et artisans de Moselle et des Vosges. 0 EUR.

Début : 2024-03-17 10:00:00

fin : 2024-03-17 18:00:00

rue des vergers

Obermodern-Zutzendorf 67330 Bas-Rhin Grand Est FprintpsZUTZ@gmail.com

