Fête du Printemps, 19 mars 2023, Obermodern-Zutzendorf

Fête du Printemps

rue des vergers Obermodern-Zutzendorf Bas-Rhin

2023-03-19 10:00:00 – 2023-03-19 18:00:00

Obermodern-Zutzendorf

Bas-Rhin

Obermodern-Zutzendorf

0 EUR Deuxième éditions de la Fête du Printemps organisée par l’association WIOSNA et Unis’vert.



A l’approche du printemps, venez passer une belle journée en compagnie de nombreux exposants, artisans et producteurs de la région et amoureux de leurs métiers.

Venez rencontrez, des artisans du végétal, de la poterie, du bois, du tissus, et bien d’autres corps de métiers.

Ce sera également l’occasion, d’affûter vos couteaux, sécateurs, et tout outils tranchants grâce à la présence de Marx affûtage.

De belles animations sont aussi au programme à savoir : chasses aux œufs, baladeS en calèche, création d’une fleurs en papier mâché etc…)



Buvette et restauration sur place.

Pour plus de renseignements, nous contacter par mail FprintpsZUTZ@gmail.com

Obermodern-Zutzendorf

