Fête du Printemps MJC Centre-ville Arcachon Catégories d’évènement: Arcachon

Gironde

Fête du Printemps MJC Centre-ville, 29 janvier 2022, Arcachon. Fête du Printemps

MJC Centre-ville, le samedi 29 janvier à 14:00

Célébration du Nouvel an chinois : bienvenue dans l’année du tigre ! Venez fêter le Nouvel An Chinois à la MJC Centre-ville ! MJC Centre-ville Avenue Roland Dorgeles Arcachon Ville d’Automne Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-29T14:00:00 2022-01-29T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Arcachon, Gironde Autres Lieu MJC Centre-ville Adresse Avenue Roland Dorgeles Ville Arcachon lieuville MJC Centre-ville Arcachon Departement Gironde

MJC Centre-ville Arcachon Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arcachon/

Fête du Printemps MJC Centre-ville 2022-01-29 was last modified: by Fête du Printemps MJC Centre-ville MJC Centre-ville 29 janvier 2022 Arcachon MJC Centre-ville Arcachon

Arcachon Gironde