Mézangers Mayenne Mézangers Plusieurs producteurs et créateurs locaux seront présents : – L’étoile filante (couture); Léonard fait du bazar (bijoux); Ferme d’avril (légumes); Aflore&sens (savons);

Marion création textile (couture); So’cisson (saucisson 49); Jardiflore (plants de légumes); Plantes et cactus

Orevdart (bijoux et présentation cours de couture); produits à base de miel … Les jardiniers amateurs peuvent apporter leurs plants, outils de jardin, graines pour les vendre ou échanger.

