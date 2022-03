Fête du Printemps Maurrin Maurrin Catégories d’évènement: Landes

Maurrin

Fête du Printemps Maurrin, 22 avril 2022, Maurrin. Fête du Printemps Maurrin

2022-04-22 – 2022-04-23

Maurrin Landes Maurrin Vendredi 22 avril :

21h : Grand Loto Bingo Samedi 23 avril :

9h: Casse-croûte à la fourchette (œuf – ventrèche – verre de vin)

11h : Tienta de vaches, entrée générale 10€

13h : Bodega menu 10€ /pers

16h30 : Course landaise Entrée générale à 10€

19h : Bodega « Entrecôte » Menu à 15€/pers A l’issue du repas bal de clôture disco, gratuit. Forfait journée « 2 repas et 2 spectacles » : 35€ /pers. Vendredi 22 avril :

21h : Grand Loto Bingo Samedi 23 avril :

9h: Casse-croûte à la fourchette (œuf – ventrèche – verre de vin)

11h : Tienta de vaches, entrée générale 10€

13h : Bodega menu 10€ /pers

16h30 : Course landaise Entrée générale à 10€

19h : Bodega « Entrecôte » Menu à 15€/pers A l’issue du repas bal de clôture disco, gratuit. Forfait journée « 2 repas et 2 spectacles » : 35€ /pers. Vendredi 22 avril :

21h : Grand Loto Bingo Samedi 23 avril :

9h: Casse-croûte à la fourchette (œuf – ventrèche – verre de vin)

11h : Tienta de vaches, entrée générale 10€

13h : Bodega menu 10€ /pers

16h30 : Course landaise Entrée générale à 10€

19h : Bodega « Entrecôte » Menu à 15€/pers A l’issue du repas bal de clôture disco, gratuit. Forfait journée « 2 repas et 2 spectacles » : 35€ /pers. CM de Maurrin

Maurrin

dernière mise à jour : 2022-03-09 par

Détails Catégories d’évènement: Landes, Maurrin Autres Lieu Maurrin Adresse Ville Maurrin lieuville Maurrin Departement Landes

Maurrin Maurrin Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/maurrin/

Fête du Printemps Maurrin 2022-04-22 was last modified: by Fête du Printemps Maurrin Maurrin 22 avril 2022 Landes Maurrin

Maurrin Landes