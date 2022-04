Fête du Printemps Mauléon Mauléon Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Mauléon

Fête du Printemps Salle Sainte Anne 5 Rue du Frère Jacquet Mauléon

2022-05-08

Mauléon Deux-Sèvres Vide-grenier et vente de plants organisés par l’ APE des écoles publiques Paul Martin.

Accueil des exposants à partir de 7 h.

Tarifs exposants: 5€ l’ emplacement de 2 mètres linéaires, en extérieur.

6 € la table de 2 mètres en intérieur.

Salle Sainte Anne 5 Rue du Frère Jacquet Mauléon

dernière mise à jour : 2022-04-20 par

