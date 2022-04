Fête du Printemps Malaussanne Malaussanne Catégories d’évènement: Malaussanne

Pyrénées-Atlantiques

Fête du Printemps Malaussanne, 30 avril 2022, Malaussanne. Fête du Printemps Foyer Bourg Malaussanne

2022-04-30 14:00:00 – 2022-04-30 18:00:00 Foyer Bourg

Malaussanne Pyrénées-Atlantiques Malaussanne Vide dressing, vide poussette de 14h à 18h. Buvette et vente de douceurs, animation par un magicien. Vente de fleurs de 14h à 17h. Apéritif vin et tapas à 18h. Karaoké à 22h. Vide dressing, vide poussette de 14h à 18h. Buvette et vente de douceurs, animation par un magicien. Vente de fleurs de 14h à 17h. Apéritif vin et tapas à 18h. Karaoké à 22h. +33 6 20 26 01 35 Vide dressing, vide poussette de 14h à 18h. Buvette et vente de douceurs, animation par un magicien. Vente de fleurs de 14h à 17h. Apéritif vin et tapas à 18h. Karaoké à 22h. Pixabay

Foyer Bourg Malaussanne

dernière mise à jour : 2022-04-15 par

Détails Catégories d’évènement: Malaussanne, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Malaussanne Adresse Foyer Bourg Ville Malaussanne lieuville Foyer Bourg Malaussanne Departement Pyrénées-Atlantiques

Malaussanne Malaussanne Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/malaussanne/

Fête du Printemps Malaussanne 2022-04-30 was last modified: by Fête du Printemps Malaussanne Malaussanne 30 avril 2022 Malaussanne Pyrénées-Atlantiques

Malaussanne Pyrénées-Atlantiques