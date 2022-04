Fête du printemps Malataverne Malataverne Catégories d’évènement: Drôme

Malataverne Drôme Malataverne Stands de fleurs et plantations diverses, mais aussi produits du printemps miel, huiles d’olive, brasseurs, fraises, céramiques, artisanats d’arts et cosmétiques locaux jalonneront les ruelles du cœur du village et de la place Emile Lerat. communication@malataverne.fr +33 4 75 90 69 00 https://malataverne.fr/ Malataverne

