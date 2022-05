Fête du printemps Magnac-Laval Magnac-Laval Catégorie d’évènement: Magnac-Laval

place de la République Magnac-Laval Haute-Vienne Magnac-Laval Emplacement pour le vide grenier sur réservation. Comité des fêtes : 06 11 88 13 12 / comitedesfetesmagnaclaval@gmail.com Samedi à partir de 17h30 et dimanche : buvette, restauration, lancer de tomahawk, toboggan gonflable, pêche aux canards..

Samedi : à 17h30 démonstration canine et à 20h30 concert du groupe Calypso.

Dimanche : vide grenier de 9h à 18h square Jean Moulin, de 14h à 18h tours en calèche gratuits.. comitedesfetesmagnaclaval@gmail.com +33 6 11 88 13 12 Emplacement pour le vide grenier sur réservation. Comité des fêtes : 06 11 88 13 12 / comitedesfetesmagnaclaval@gmail.com place de la République Magnac-Laval

