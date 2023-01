Fête du Printemps Loudéac Loudéac Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Loudéac

Fête du Printemps, 2 avril 2023, Loudéac

2023-04-02 10:00:00 – 2023-04-02 18:00:00

Côtes-d’Armor De 10h à 18h, le dimanche 2 avril, les nombreux partenaires de l’évènement, installés autour de plusieurs villages thématiques sur l’ensemble du parc, vous accueilleront pour vous faire découvrir leurs activités en lien avec la nature.

Même si l’essence de l’événement reste la même depuis 2017, afin de mettre en valeur les acteurs locaux œuvrant en faveur de la nature, de l’écologie et du développement durable, choisir un thème permet de donner une couleur à la fête. Pour 2023, ce sera « les rêves celtes ». https://www.ville-loudeac.fr/ Loudéac

