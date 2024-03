Fête du Printemps Le petit grain Bordeaux, vendredi 22 mars 2024.

Fête du Printemps L’association Yakafaucon et le café associatif Le Petit Grain fêtent le printemps ! Ateliers, animations et concerts rythmeront la fin de cette belle journée. Vendredi 22 mars, 17h00 Le petit grain Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-22T17:00:00+01:00 – 2024-03-22T23:00:00+01:00

Fin : 2024-03-22T17:00:00+01:00 – 2024-03-22T23:00:00+01:00

Comme à chaque saison, l’association Yakafaucon et le Petit Grain remontent leurs pendules et proposent un temps festif sur la place Dormoy.

Pour cette édition printanière, nous avons décidé de mettre à l’honneur la thématique de l’antigaspi.

Cet évènement ne pourrait pas avoir lieu sans bénévoles, si vous souhaitez nous donner un coup de main pour l’installation, le bar, la cuisine ou le rangement, contactez-nous !*

—

AU PROGRAMME

★ 17h→19h Animations & ateliers**

► La Bulle viendra avec sa cuisine mobile que l’on ne peut pas louper pour proposer un atelier culinaire

► La Boucle animera un atelier de fabrication d’instruments de musique en matériaux de récupération

► Les P’tits Gratteurs animeront un atelier créatif

► L’association Mauves tiendra un stand d’information

► Jeux en bois

★ 19h Repas de quartier

6€ l’assiette

Pas de réservation possible

C’est super si vous apportez vos assiettes / couverts / verres mais on vous connait, on vous en fournira parce que vous aurez oublié

—

CONCERTS

★ 19h DAHLIA // Songwriter sunshine pop & folk

★ 20h LO SILENCI DE LA FLOR // duo trad

★ 22h SONORALIX // DJ set world music

—

En résumé :

⏰ 6 heures de fête

Pour tous·tes

Gratuit

Pour consommer au bar intérieur comme au bar extérieur il faut être adhérent à l’association Yakafaucon // on peut adhérer sur place

Paiement en espèces / CB / Chèque / Gemmes

* De toutes façons si vous restez jusqu’au bout, on vous demandera poliment de rapporter une chaise ou un banc, comme ça on ira super vite pour le rangement ✊

**Les animations sont susceptibles d’être modifiées.

Le petit grain 3 place dormoy, bordeaux Bordeaux 33800 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine

fête quartier

Association Yakafaucon