Le kiosque, le dimanche 8 mai à 11:30

Fêtons le Printemps ! ——————— Les enfants seront les rois de la fête et pourront participer à différents jeux ludiques et attractifs : pêche à la ligne et ses petits lots de surpises, chamboule-tout, on renverse tout, course en sac, c’est dans le sac, tir à la corde, c’est qui le plus fort, divers jeux en bois, panneau passe-tête pour photographier sa trombinette et pour les plus petits de 3 ans à 5 ans , un circuit, à dos sur des petits animaux roulants, on appuie sur la pédale et c’est parti pour la promenade. Un jeu gagné, un bon point de remporté et un cadeau à l’arrivée. Restauration sur place avec boissons, galettes saucisses, crêpes et la fameuse barbe à papa de Jean-Jacques, aussi magicien sculpteur de ballons et l’animal de votre choix. Le pourquoi pas du jour …un concours pour les enfants de vélos fleuris, à qui sera le plus joli….et penser au déguisement pour une ambiance bon enfant! De la musique, de la joie, de la bonne humeur et du bonheur, petits et grands venez jouer et fêter le printemps, il est revenu le temps des amusements. Les bénévoles sont en action pour vous préparer cette belle journée de printemps, la fleur aux dents… Venez nombreux les enfants, amenez copain ,copine, papa, maman, papi, mamie, tata, tonton , la galette-saucisse sera bonne, le cidre pétillant et les crêpes affolantes !!! Merci à toute l’équipe des membres bénévoles et actifs de Chantepie Animation qui organisent cette journée festive et printanière, vous avez envie de nous rejoindre vous êtes les bienvenus(es), un stand « Chantepie Animation » sera sur place, pour vous informer des actions de l’association et/ou prendre les adhésions, être membre bienfaiteur est un geste solidaire au bon fonctionnement de l’association, être membre actif apporte une aide précieuse et toujours très attendue pour l’organisation de nos futurs projets associatifs et au bien vivre ensemble dans la commune de Chantepie. **Autour du kiosque, le dimanche 8 mai à partir de 11h30** **Contact :** Eliane Le Ray 06 84 57 60 93 / [[chantepieanimation35@gmail.com](mailto:chantepieanimation35@gmail.com)](mailto:chantepieanimation35@gmail.com)

Entrée libre

Organisée par Chantepie Animation : kermesse et concours de vélos fleuris

Le kiosque 10 avenue des méliettes 35135 chantepie Chantepie Ille-et-Vilaine



2022-05-08T11:30:00 2022-05-08T18:30:00