**Fête le dimanche 3 avril de 13h45 à 18h au Jardin des possibles avec contes, musiciens, jeux géants, visite du jardin et de la faune, buvette, vente de gâteaux, course en sac. Entrée à prix libre.** Rendez-vous avenue d’Orient, en face du nouveau cimetière de Chantepie, sur la route de Domloup. Dimanche 3 avril 2022 de 13h45 à 18h ———————————— Le Jardin des Possibles organise LA FÊTE DU PRINTEMPS avec la collaboration de l’association des 4 Saisons. Au programme ———— Des moments festifs,avec des spectacles vivants pour émerveiller et réjouir toute la famille, des jeux géants pour petits et grands (course en sac, parcours pieds nus…), des visites du jardin… **13h45 :** visite du jardin et de sa faune **14h30 :** _« Contes-z-horribles et histoires-z-abominables »_ Ce titre pourrait faire penser à un spectacle d’histoires pour enfants… Détrompez-vous ! Malgré les apparences, ce sont des histoires vraiment affreuses à destination des grands, à ne surtout pas raconter aux petites oreilles. Sans rire. Bon, s’il y a des enfants, ce n’est pas très grave, de toute façon, je n’aime pas les enfants… Donc, du conte à frissonner, frémir, gémir, et sûrement pas de gentilles histoires… Paradoxalement, beaucoup de ces histoires sont amusantes, mais cela doit être dû au curieux sens de l’humour du public, je n’en suis pas responsable… Gilbus **15h45 :** visite du jardin et de sa faune **16h30 :** concert du groupe Salga la luna Crépuscule… Salga la luna, “que la lune se lève”, parlera, ou chuchotera même, comme des chansons sans parole, à qui voudra bien entendre ces mélodies qui enlacent autant qu’elles pleurent, et qui dansent autant qu’elles s’accrochent à ce petit quelque chose qui nous rassemble… Salga la luna, c’est la rencontre d’un saxophoniste virtuose et d’un guitariste fou. Sur scène, leur musique alterne entre des mélodies qui racontent, des improvisations qui transportent et des riffs entêtants… …qui entêtent ! Du jazz acoustique fougueux y dulce, tantôt écrit, tantôt improvisé, qui est prêt à vous emmener là où vous aurez envie de vous laisser aller. **Le coin buvette,** avec de quoi se désaltérer et se restaurer. Nous vous attendons nombreux et serons contents de vous faire partager cet espace champêtre sous le soleil ! Bien sûr ! N’oubliez pas que nous ouvrons le jardin au public, le 1er dimanche de chaque mois de 14h à 16h pour vous rencontrer. Pour prendre contact avec nous : [[lejardindespossibleschantepie@gmail.com](mailto:lejardindespossibleschantepie@gmail.com)](mailto:lejardindespossibleschantepie@gmail.com) **Pour rappel :** Le Jardin des Possibles a été créé le 2 janvier 2020 à Chantepie par un groupe de citoyens désireux de créer un lieu de jardinage, accueillant, convivial pour les habitants de l’agglomération rennaise. C’est un lieu où se pratique le jardinage de façon collective, aussi bien avec des jardiniers novices qu’avertis. Nous sommes en effet dans une dynamique de formation permanente et d’échanges de savoirs. C’est aussi un espace dans lequel le vivant est préservé. Il permet de se reconnecter à la nature. Nous encourageons la rencontre, l’action collective, l’entraide et la culture. Notre priorité est de faire de ce jardin, un lieu d’apaisement et de diversité. Concrètement, le Jardin des Possibles est structuré sur le modèle d’une micro-ferme écologique. Des parcelles sont dédiées au maraîchage, aux animaux, aux fleurs, aux plantes médicinales. Les espaces favorisent la biodiversité et le respect de la terre en utilisant la permaculture notamment la culture sur buttes. Nous favorisons l’installation des petits animaux qui contribuent à l’équilibre général de l’écosystème et nous enrichissons, au fil des mois, la flore en introduisant de nouvelles variétés d’arbres, d’arbustes, de légumes, de fleurs et d’aromatiques. Nous organisons aussi des ateliers de bricolage pour fabriquer ce dont nous avons besoin pour nos activités, bien sûr avec des matériaux recyclés. Nous vous disons à très bientôt ! L’équipe du Jardin des Possibles.

