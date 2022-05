Fête du Printemps Lauterbourg, 15 mai 2022, Lauterbourg.

Fête du Printemps Lauterbourg

2022-05-15 – 2022-05-15

Lauterbourg Bas-Rhin Lauterbourg

EUR Les Joyeux Lurons vous invitent à leur première “post-covid” pour un après-midi récréatif et dansant. Seront également présents à cette manifestation, notre ami Jimmy Babalou qui interprétera quelques uns de ses propres titres accompagné de ses danseuses ainsi qu’un autre jeune artiste local, Gabriel Armand. Il ne manquera pas de vous étonner en vous interprétant quelques unes de ses reprises préférées.

Pour le plaisir de la bouche, une buvette et un stand café-gâteaux seront à votre disposition dès le début d’après-midi, et plus tard notre traiteur vous proposera de vous restaurer en dégustant grillades, brochettes géantes et pommes frites.

Les joyeux Lurons vous invitent à leur première “post-covid” pour un après-midi récréatif et dansant. Seront également présents à cette manifestation, notre ami Jimmy Babalou qui interprétera quelques uns de ses propres titres accompagné de ses danseuses ainsi qu’un autre jeune artiste local, Gabriel Armand. Il ne manquera pas de vous étonner en vous interprétant quelques unes de ses reprises préférées.

+33 3 88 94 83 73

Les Joyeux Lurons vous invitent à leur première “post-covid” pour un après-midi récréatif et dansant. Seront également présents à cette manifestation, notre ami Jimmy Babalou qui interprétera quelques uns de ses propres titres accompagné de ses danseuses ainsi qu’un autre jeune artiste local, Gabriel Armand. Il ne manquera pas de vous étonner en vous interprétant quelques unes de ses reprises préférées.

Pour le plaisir de la bouche, une buvette et un stand café-gâteaux seront à votre disposition dès le début d’après-midi, et plus tard notre traiteur vous proposera de vous restaurer en dégustant grillades, brochettes géantes et pommes frites.

Lauterbourg

dernière mise à jour : 2022-04-28 par