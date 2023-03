Fête du printemps La Ferrière La Ferrière Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

LA FERRIERE

Fête du printemps, 19 mars 2023, La Ferrière La Ferrière. Fête du printemps La Ferrière Indre-et-Loire

2023-03-19 – 2023-03-19 La Ferrière

Indre-et-Loire La Ferrière Restauration et buvette sur place

Bar à huitres

Au programme :

Marché gourmand, randonnée de 6km, concours de gâteaux, balades de poneys, présence des associations, animations pour les enfants (chamboule tout, lancer d’anneaux, jeux de dames géants, planche à trous, concours de dessins…), démonstrations pompiers, tombola adultes et enfants, tir à l’arc, magie… Restauration et buvette sur place

Bar à huitres

Au programme :

Marché gourmand, randonnée de 6km, concours de gâteaux, balades de poneys, présence des associations, animations pour les enfants (chamboule tout, lancer d’anneaux, jeux de dames géants, planche à trous, concours de dessins…), démonst mairielaferriere37110@orange.fr mairie La Ferrière

La Ferrière

dernière mise à jour : 2023-03-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire, LA FERRIERE Autres Lieu La Ferrière Adresse La Ferrière Indre-et-Loire Ville La Ferrière La Ferrière Departement Indre-et-Loire Lieu Ville La Ferrière

La Ferrière La Ferrière La Ferrière Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la ferriere la ferriere/

Fête du printemps 2023-03-19 was last modified: by Fête du printemps La Ferrière 19 mars 2023 Indre-et-Loire LA FERRIERE La Ferrière Indre-et-Loire

La Ferrière La Ferrière Indre-et-Loire