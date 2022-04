Fête du Printemps La Destrousse, 15 mai 2022, La Destrousse.

Fête du Printemps La Destrousse

2022-05-15 – 2022-05-15

La Destrousse Bouches-du-Rhône La Destrousse

Au programme : fruits et légumes, plants potagers, plants de fleurs, miel, huile d’olive, animaux et sensibilisation diverses et variées sur le thème de la nature.



Cette fête est organisée par l’association, des Parents AIL et a pour but de récolter des fonds pour les écoles.



Buvette et restauration sur place

La Fête du Printemps de La Destrousse regroupera différents professionnels du marché de la nature, des jardins et des plantes. Une quinzaine de stands de vente et de sensibilisation ainsi que des animations (ateliers et mini-conférences) toute la journée.

ail.destrousse@gmail.com +33 6 81 37 17 18

La Destrousse

