Fête du Printemps Jour 1 Soustons, samedi 6 avril 2024.

Fête du Printemps Jour 1 Soustons Landes

Des animations durant tout le week-end Marché des producteurs et Marché des créateurs Fête foraine ateliers et animations pour les petits et les grands

9h30-12h Le « Biathlon des familles » organisé au Parc de la Pandelle par l’ASS Running course à pied et tir de balles de tennis, à partir de 10 ans.

10h-12h (chapiteau des arènes) Troc de plantes aromatiques avec Le Jardin partagé de Soustons et lancement du concours-photos intitulé » La biodiversité à Soustons »

11h Concours d’omelettes aux asperges des associations soustonnaises sur la place des arènes.

14h Balade découverte autour du patrimoine arboré pour les ados et adultes, avec le Service Transition écologique de la Ville de Soustons.

16h Rallye ORNI (Objets Roulants Non Identifiés), à partir de 16 ans, inscription sur place, allée de la Cantère (voir plan circuit)

21 h Concert de printemps (complet) .

Place des Arènes

Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine soustons.running@gmail.com

