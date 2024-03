Fête du printemps Gien Gien, jeudi 21 mars 2024.

CONSOMMER AUTREMENT AVEC LES PANIERS PAYSANS DU GIENNOIS

Fête du printemps avec la présence d’une douzaine de Paysans et Artisans Bio :

Légumes, pain, pommes et poires, farine, miel, oeufs, galettes et crêpes, chocolats, huiles de noix et de noisettes, tisanes…

Gien Place Leclerc, Gien Gien 06 31 38 51 58

Ville de Gien