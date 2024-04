Fête du Printemps Ferme Urbaine du Trichon Roubaix, samedi 13 avril 2024.

Fête du Printemps Fêtons l’arrivée des beaux jours ! Samedi 13 avril, 12h00 Ferme Urbaine du Trichon Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-13T12:00:00+02:00 – 2024-04-13T19:00:00+02:00

Fin : 2024-04-13T12:00:00+02:00 – 2024-04-13T19:00:00+02:00

Le Trichon fête le printemps !

Nous vous donnons rendez-vous samedi 13 avril pour fêter l’arrivée des beaux jours. De 12h à 19h, la ferme sera animée par différents ateliers, animations, goûter et concert en accès libre.

Dès midi, vous pourrez venir vous régalez. Au menu, waterzoï carne ou végé préparé par Salim de la Casawaz à Lille. Le prix se fera sous forme de fourchette solidaire, c’est-à-dire au choix entre 5€ et 7€. En dessert, Claire de Baraka préparera de délicieux cookies choco et muesli ainsi que des carrés citron. Pour la boisson, vous trouverez à la carte les bières de la brasserie de Cambier ou du jus de pommes.

Autant agile que maladroit, l’artiste roubaisien El podologo loco animera l’après-midi avec ses diverses animations clownesques.

À partir de 14h30 et jusqu’à 16h30, vous pourrez participer à différents ateliers tels que : Atelier poterie/ modelage , Atelier maquillage sur le thème de la nature , Atelier impressions végétales sur tissus (ramener un tote bag ou un tissu quelconque) , Atelier troc de plantes et graines , Atelier pâtisserie* , Balade senteur

*L’atelier pâtisserie débute à 15h30, vous y confectionnerez des biscuits cuits au feu de bois. Miam !

En parallèle de ces ateliers, une piscine de paille, un passe-tête, une exposition d’œuvres des adhérents de l’association et un coin lecture/transats seront en accès libre.

À 16h15, ne manquez pas le conte musical « L’éternel Exode » de David Banjy. Le spectacle est destiné aux enfants à partir de 6 ans. Cet artiste belge propose un conte musical dans lequel il retrace son histoire, son enfance africaine et sa trajectoire d’homme déraciné.

À 17h, les biscuits de l’ateliers pâtisserie sortiront du four à bois et seront prêt à être dégustés pour le goûter !

Le concert du groupe roubaisien Soul Trio clôturera la journée. Ce groupe propose une musique à la fois Soul, Funk et R’N’B’.

Ferme Urbaine du Trichon 20 rue de Sébastopol Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03.20.65.31.90 »}]

Le Trichon