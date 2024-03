Fête du printemps ferme Marcel Dhénin Lille, dimanche 31 mars 2024.

Fête du printemps Ouverture de la ferme pédagogique Marcel Dhénin Dimanche 31 mars, 10h00 ferme Marcel Dhénin Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-31T10:00:00+02:00 – 2024-03-31T18:00:00+02:00

Fin : 2024-03-31T10:00:00+02:00 – 2024-03-31T18:00:00+02:00

Venez découvrir les nouveaux animaux et participer à des activités nature : jeux, vote pour le prénom des animaux, ateliers autour de la laine, jardinage, découverte des plantes… et bien plus encore ! Nous vous espérons nombreuses et nombreux à venir !

ferme Marcel Dhénin 14 rue Eugene Jacquet Lille Lille 59045 Fives Nord Hauts-de-France