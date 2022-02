Fête du printemps et des plantes de Daglan Daglan, 20 mars 2022, Daglan.

2022-03-20 – 2022-03-20

5ème fête du printemps et des plantes de Daglan

Dimanche 20 Mars 2022

Conditions de participations: envoyer 1 bulletin de réservation disponible auprès de la mairie ou de l’office de tourisme

thierrycabianca@wanadoo.fr 06 88 91 80 23. Emplacement pour la journée: tarif 1€ le m2

Entrée gratuite visiteurs.

Palette diversifiée d’exposants

– Arbres, arbustes, fruitiers, rosiers

– Fleurs vivaces et annuelles

– Plantes aromatiques

– Saveurs tropicales

– Plantes aquatiques

– Plantes carnivores

– Semences et plants Bio pour les potagers

– Vins et plants de vigne

– Truffes et chênes truffiers

– Exposants de matériels pour les jardins et pelouses

– Marché alimentaire hebdomadaire.

