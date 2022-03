Fête du printemps et de la solidarité Reilhanette Reilhanette Catégories d’évènement: Drôme

Reilhanette

Fête du printemps et de la solidarité Reilhanette, 20 mars 2022, Reilhanette. Fête du printemps et de la solidarité Reilhanette

2022-03-20 10:00:00 10:00:00 – 2022-03-20 16:00:00 16:00:00

Reilhanette Drôme Reilhanette Gratiféria, pique-nique partagé, Animation Enfants (challenge déguisement, défilé et cadeaux) et Musique Gallo Pinto, Buvette ecvnr26@gmail.com +33 6 60 49 42 51 Reilhanette

dernière mise à jour : 2022-03-09 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Reilhanette Autres Lieu Reilhanette Adresse Ville Reilhanette lieuville Reilhanette Departement Drôme

Reilhanette Reilhanette Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/reilhanette/

Fête du printemps et de la solidarité Reilhanette 2022-03-20 was last modified: by Fête du printemps et de la solidarité Reilhanette Reilhanette 20 mars 2022 Drôme Reilhanette

Reilhanette Drôme