Fête du printemps et brocante à Virsac Virsac Virsac Catégories d’évènement: Gironde

Virsac

Fête du printemps et brocante à Virsac Virsac, 20 mars 2022, Virsac. Fête du printemps et brocante à Virsac Virsac

2022-03-20 – 2022-03-20

Virsac Gironde Virsac EUR Fête du Printemps :

Brocante de 9h à 18h : 3 € le ml.

Concours de vélo fleuri enfant à 15h : Amener vos vélos décorés par vos soins.

Structure gonflable pour les enfants.

Virsac

