Bouches-du-Rhone Evènement qui fait la part belle à la nature et à la botanique. Floralies et expo-info sur le jardinage, promenade en poneys, Atelier enfants : plantation, poterie, vannerie, sculpteur sur fruits, insecte, ruche…

Restauration sur place Ça bourgeonne à Entressen ! Fêtez le printemps avec de multiples animations : floralies, ateliers enfants … +33 6 84 49 68 85 Comité des Fêtes d’Entressen Place Louis Blagiaire Centre ville Entressen Istres

