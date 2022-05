fête du printemps Ecole Ozanam Brigueil-le-Chantre Catégories d’évènement: Brigueil-le-Chantre

Fête de printemps à Brigueil le Chantre ————————————— organisée par l’école F. Ozanam, Brigueil fête le printemps : vide grenier, animation musicale, jeux, buvette, sandwich, vente de plants, légumes et fleurs.

Entrée libre, vide grenier 1€ le ml.

Vide-grenier, jeux, buvette, vente de plants et fleurs .. Ecole Ozanam rue du Chantre, 86290 Brigueil le chantre Brigueil-le-Chantre Vienne

