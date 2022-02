Fête du printemps de la biodiversité Marigny-Le-Lozon Marigny-Le-Lozon Catégories d’évènement: Manche

Pour célébrer les 1 an d'existence de "L'îlot de la biodiversité de Marigny Le Lozon", le collectif des amis de l'ïlot vous invite à venir les rencontrer lors d'un week-end exceptionnel. Au programme : > Visiter l'îlot de biodiveristé : 5Ha d'espaces naturels et un jardin/forêt naissant.

Déambuler au village des exposants : énergies "propres" et développement durable, fabriquer des nichoirs, art floral, troc de graines, plantes médicinales, connaissance des abeilles, faire son plan bio à la maison… > Participer aux animations pour petits et grand : randonnées, découverte des oiseaux de l'îlot, expositions, conférences, cuisine… > Profiter d'un espace "détente" : séance de massage habillé / 15min…

