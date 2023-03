Fête du printemps : Concours de dessins d’enfants Salle Serge Poletto, 17 mars 2023, Virazeil Virazeil.

Fête du printemps : Concours de dessins d’enfants

2023-03-17 09:00:00 – 2023-03-19 17:00:00

EUR Concours de dessins d’enfants (jusqu’à 13 ans) sur le thème du printemps (nature, animaux, fleurs, mangas avec des fleurs).

– Remettre le dessin accompagné d’un adulte : le jeudi après-midi à la Bibliothèque.

– Les vendredi et samedi de 9 h à 18 h non stop et le dimanche matin à la Salle Poletto.

– N’oubliez pas de noter au dos vos Prénom, Nom et âge.

De nombreux prix à gagner, et pour le 1er, son dessin sera exposé dans la Bibliothèque jusqu’aux vacances et servira d’affiche pour l’année prochaine.

– Vernissage de l’exposition de tableaux le vendredi 17 à 17h offert par « Le Petit Cellier de Virazeil » et la participation des commerçants de Virazeil et des environs.

– Gouter offert, nombreux lots, animations avec des poneys du Centre Équestre Gabaurias de Mauvezin-sur-Gupie.

– Renseignements espaceartsVirazeil47@hotmail.com

