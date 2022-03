Fête du printemps “carnaval” Fourquevaux Fourquevaux Catégories d’évènement: Fourquevaux

Haute-Garonne

Fête du printemps “carnaval” Fourquevaux, 26 mars 2022, Fourquevaux. Fête du printemps “carnaval”

Fourquevaux, le samedi 26 mars à 15:00

Le samedi 26 mars aura lieu la fête du printemps “carnaval”. Déambulation déguisée dans le village avec le groupe BAGASS’ Perkisyon et danseurs Antillais. A 15h RDV au CCS, nombreuses animations, 16h30 départ du défilé et apéro dinatoire. L’Alef Fourquevaux en partenariat avec les associations du village.

entrée libre

Déambulation déguisée dans le village de Fourquevaux avec le groupe BAGASS’ Perkisyon et danseurs Antillais. 16h30 départ du défilé. Venez nombreux ! Fourquevaux 31450 Fourquevaux Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-26T15:00:00 2022-03-26T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Fourquevaux, Haute-Garonne Autres Lieu Fourquevaux Adresse 31450 Ville Fourquevaux lieuville Fourquevaux Fourquevaux Departement Haute-Garonne

Fourquevaux Fourquevaux Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fourquevaux/

Fête du printemps “carnaval” Fourquevaux 2022-03-26 was last modified: by Fête du printemps “carnaval” Fourquevaux Fourquevaux 26 mars 2022 Fourquevaux Fourquevaux Fourquevaux

Fourquevaux Haute-Garonne