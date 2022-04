Fête du Printemps Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

Caen Calvados Retrouvons-nous pour une fête de quartier au programme animé !Samedi 7 maiDans les rues piétonnes de Caen15h-17h30 : Déambulation du Papillon Noir Théâtre Fontaine du Boulevard Leclerc, devant l’ancien cinéma14h30-15h et 15h30-16h : Démonstration de Twirling15h-15h30 et 16h-16h30 : Performance de danses orientales16h30-18h30 : Démonstration de Rock/ZumbaBoulevard Leclerc, devant le Crédit Mutuel14h-18h : Espace sport avec DecathlonDimanche 8 maiBoulevard Leclerc/Rue Bellivet9h-17h : Vide-greniers

4€/mètre : particuliers et commerces du quartier 6€/mètre : particuliers et professionnels hors quartier du vide-greniers

Inscription obligatoire dans les locaux des Vitrines de Caen entre le 25 et le 29 avril – 9 rue Mélingue – 02 31 50 21 21



