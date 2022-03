Fête du Printemps Buis-les-Baronnies Buis-les-Baronnies Catégories d’évènement: Buis-les-Baronnies

Drôme

Fête du Printemps Buis-les-Baronnies, 19 mars 2022, Buis-les-Baronnies.

2022-03-19 17:00:00

Buis-les-Baronnies Drôme La Mairie de Buis-les-Baronnies vous invite à la fête du printemps. Ne manquez pas cette occasion de vous amuser en famille ou entre amis et de profiter du beau temps. Rencontrons-nous, dansons et mangeons ensemble ! http://www.buislesbaronnies.fr/ Buis-les-Baronnies

