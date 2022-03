FÊTE DU PRINTEMPS Bar-le-Duc Bar-le-Duc Catégories d’évènement: Bar-le-Duc

Bar-le-Duc Meuse La Fête du Printemps a lieu chaque année à Bar-le-Duc dans le Parc de l’Hôtel de ville.

Au programme de cette manifestation printanière à Bar-le-Duc : des spectacles d’art vivant, de la musique, des ateliers, des stands associatifs, des soirées, … L’événement est organisé par l’association Be real, en lien avec la ville de Bar-le-Duc. +33 6 09 02 28 46 Bar-le-Duc

