Fête du Printemps Au Panier Vert Frelinghien

Nord

Fête du Printemps Au Panier Vert, 30 avril 2022, Frelinghien. Fête du Printemps

Au Panier Vert, le samedi 30 avril à 10:00

– Rallye-vélo des producteurs Enfourchez votre vélo et rendez-vous de fermes en fermes en traversant les paysages et les villages de Frelinghien-Quesnoy-sur-Deûle et Verlinghem ! – Rencontre avec nos producteurs et dégustation de leurs produits – Mini-ferme – Ballades à poney avec @Shet59 – Visite de notre laboratoire de transformation ! – Marché aux fleurs – Ateliers autour du jardinage – Restauration sur-place avec nos produits – Et d’autres surprises ​ Au programme de cette journée : Au Panier Vert 3862 rue de Messines, Frelinghien Frelinghien Nord

