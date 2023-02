Fête du Printemps au Nature-L allée du trimaran Loperhet Loperhet Catégories d’Évènement: Finistère

Fête du Printemps au Nature-L allée du trimaran, 11 mars 2023, Loperhet

2023-03-11 – 2023-03-11

allée du trimaran Le Trimaran

Loperhet

Finistere Loperhet La fête du Printemps au Nature-L est de retour au Trimaran.

Vous pourrez y rencontrer des producteurs bio locaux, des acteurs du réemploi et de la seconde main, des associations en lien avec la nature… en toute solidarité. Les temps forts : – 14h-16h : atelier réparation (sur réservation) ;

– 14h-15h15 et 15h30-16h45 :balades botaniques (sur réservation) ; – 14h-15h30 : conférence « plastique et société » ; – 15h30-17h : conférence « zéro déchet » ; – 17h-18h : table ronde sur l’autonomie alimentaire. naturel29470@gmail.com https://www.facebook.com/naturel.loperhet allée du trimaran Le Trimaran Loperhet

