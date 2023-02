Fête du printemps au Nature-L allée du trimaran Loperhet Loperhet Catégories d’Évènement: Finistère

Finistère Loperhet Fête de la nature, de la récup et du zéro déchet, avec mise en avant des circuits courts et de l’agriculture biologique.

Nombreux stands d’acteurs du recyclage et revalorisation , de la sauvegarde de la nature et de sensibilisation (zéro déchet, pollution plastique…) en toute solidarité. Animations: *14h-16h : atelier réparation petit électroménager :

inscription : merci d’envoyer un mail à l’adresse suivante : reparation.naturel29470@gmail.com

Avec :

– le descriptif de l’appareil en panne : type, marque et référence de l’objet,

– symptômes de la panne,

– vos coordonnées complètes : nom, prénom et numéro de téléphone

Nous vous recontacterons pour vous confirmer le créneau disponible. *14h-15h30 : conférence « plastique et société » par UTOPIA *14h à 15h15 et 15h30 à 16h45 : balades botaniques : inscription : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOqEdGREuaoUjkMO2EfNrGfCeWmCW2j9ohRgJ6FhBHdkgHgA/viewform?usp=sf_link *14h-18h : ateliers lessive à la cendre par Cendréa Nature : inscription naturel 29470@gmail.com *15h30-17h : conférence Zéro Déchet Finistère Nord *17h-18h : table ronde « autonomie alimentaire » Venez passer un agréable après-midi avec Nature-L naturel29470@gmail.com +33 6 04 02 74 35 https://www.facebook.com/profile.php?id=100063818661160 allée du trimaran Trimaran Loperhet

