Fête du printemps au jardin-verger Jardin-verger Conservatoire Assat, samedi 23 mars 2024.

Venez fêter l’arrivée du printemps au jardin-verger !

Animations, jeux et activités seront proposés sur l’après midi sur le thème des fleurs et du réveil des plantes.

Cette demi-journée de célébration du printemps s’adresse aux parents, enfants et familles qui souhaitent passer un moment ludique, poétique, créatif et instructif dans un magnifique jardin-verger.

Au programme

Visite et découverte du jardin verger au début du printemps rencontre avec les premières plantes.

Jeu de collecte et d’observation des couleurs du jardin pour tous les âges.

Activité pour explorer l’univers des fleurs du jardin observation, cueillette, lien avec les pollinisateurs observables, etc.

Réalisation de couronnes de fleurs et de boissons florales.

Âge minimum de participation 4 ans. 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 14:00:00

fin : 2024-03-23 17:00:00

Jardin-verger Conservatoire 3 Route du Bois

Assat 64510 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine jardinverger64@gmail.com

L’événement Fête du printemps au jardin-verger Assat a été mis à jour le 2024-03-09 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay