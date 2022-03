Fête du printemps au jardin Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

Calvados

Fête du printemps au jardin Caen, 2 avril 2022, Caen. Fête du printemps au jardin Musée d’Initiation à la Nature Enceinte de l’Abbaye aux Hommes Caen

2022-04-02 – 2022-04-02 Musée d’Initiation à la Nature Enceinte de l’Abbaye aux Hommes

Caen Calvados À l’occasion de la Fête du printemps, le CPIE propose un programme riche en animations au cœur du musée d’initiation à la nature.Initiation au compostage de proximité et discuter avec Vincent, maître composteur.Atelier semis avec des graines zéro pesticide avec possibilité de les précommander À 15 h : animation musique et danse pour toute la famille avec la Compagnie Ensuite En Corps (durée 20 minutes.)De 16 h à 18 h : concert de l’orchestre Mazel Combo, mélange de musique klezmer, tsigane et jazz manouche. À l’occasion de la Fête du printemps, le CPIE propose un programme riche en animations au cœur du musée d’initiation à la nature. Initiation au compostage de proximité et discuter avec Vincent, maître composteur.

Atelier semis… reservation@cpievdo.fr https://www.cpievdo.fr/ À l’occasion de la Fête du printemps, le CPIE propose un programme riche en animations au cœur du musée d’initiation à la nature.Initiation au compostage de proximité et discuter avec Vincent, maître composteur.Atelier semis avec des graines zéro pesticide avec possibilité de les précommander À 15 h : animation musique et danse pour toute la famille avec la Compagnie Ensuite En Corps (durée 20 minutes.)De 16 h à 18 h : concert de l’orchestre Mazel Combo, mélange de musique klezmer, tsigane et jazz manouche. Musée d’Initiation à la Nature Enceinte de l’Abbaye aux Hommes Caen

dernière mise à jour : 2022-03-18 par

Détails Catégories d’évènement: Caen, Calvados Autres Lieu Caen Adresse Musée d'Initiation à la Nature Enceinte de l'Abbaye aux Hommes Ville Caen lieuville Musée d'Initiation à la Nature Enceinte de l'Abbaye aux Hommes Caen Departement Calvados

Caen Caen Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/caen/

Fête du printemps au jardin Caen 2022-04-02 was last modified: by Fête du printemps au jardin Caen Caen 2 avril 2022 caen Calvados

Caen Calvados