Fête du Printemps au Château de Calavon Lambesc, 30 avril 2022, Lambesc.

Fête du Printemps au Château de Calavon Château de Calavon 12 Avenue de Badonviller Lambesc

2022-04-30 10:00:00 10:00:00 – 2022-04-30 15:00:00 15:00:00 Château de Calavon 12 Avenue de Badonviller

Lambesc Bouches-du-Rhône Lambesc

Au programme de cette journée, la présentation des nouveaux millésimes de rosés fera l’évènement, et sera accompagnée de réjouissances gustatives et auditives : vous pourrez déguster des coquillages de l’étang de Thau, et profiter du concert de La Bluesaille.

La Château de Calavon vous invite à fêter le Printemps et la présentation des nouveaux millésimes de rosés !

contact@chateaudecalavon.com +33 4 42 57 15 37 http://www.chateaudecalavon.com/

Au programme de cette journée, la présentation des nouveaux millésimes de rosés fera l’évènement, et sera accompagnée de réjouissances gustatives et auditives : vous pourrez déguster des coquillages de l’étang de Thau, et profiter du concert de La Bluesaille.

Château de Calavon 12 Avenue de Badonviller Lambesc

dernière mise à jour : 2022-03-18 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc Provence Tourisme / Bureau municipal du Tourisme de LambescProvence Tourisme / Bureau municipal du Tourisme de Lambesc