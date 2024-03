FÊTE DU PRINTEMPS Arnage, lundi 15 avril 2024.

FÊTE DU PRINTEMPS Arnage Sarthe

A Arnage, on fête le printemps du 15 au 20 avril ! Ateliers décoration du jardin, ramarchage, menus à thème, spectacle … vont ponctuer cette semaine nature qui se clôturera avec un temps fort au Port le samedi 20 avril de 10h à 17h !

On laisse l’hiver derrière nous pour accueillir le printemps avec sa douceur et ses fleurs. C’est aussi le moment de réveiller doucement le jardin, de profiter des belles journées pour planter, pour décorer les balcons et flâner lors de balades à pied ou à vélo.

Du 15 au 20 avril, la fête du Printemps s’invite dans différents lieux de la ville pour proposer des animations en lien avec la nature. Confection d’abris à insectes et décoration de jardin à la Maison des Habitants (le 17 avril), Spectacle ‘‘Sur le chemin j’ai ramassé des cailloux’’ à l’Éolienne (le 18 avril) …

Le samedi 20 avril, rendez-vous au port de 10h à 17h pour une journée festive avec le marché aux fleurs et aux saveurs. Venez faire le plein de fleurs, plants, décorations … pour le jardin et découvrir des saveurs et savoirs faire de notre région auprès des artisans et producteurs présents.

Des associations et partenaires locaux seront présents pour échanger et proposer des animations jardin pédagogique, balades en bateaux et canoës, information sur le compostage, atelier céramique, troc plantes, balade ethnobotanique …

Les mobilités douces seront aussi mises à l’honneur avec la présence de la Setram et d’un réparateur de vélos.

Une restauration est prévue sur place et plein d’autres surprises pour passer une belle journée printanière au bord de la Sarthe !

Programme détaillé fin mars sur arnage.fr .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-15

fin : 2024-04-20

Arnage 72230 Sarthe Pays de la Loire

L’événement FÊTE DU PRINTEMPS Arnage a été mis à jour le 2024-03-12 par eSPRIT Pays de la Loire